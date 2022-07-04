Нардеп-коллаборант Ковалев получил «должность» в оккупационной «администрации» Херсонской области

4 июля, 19:55
Нардеп-коллаборант Алексей Ковалев (Фото:Олексій Ковальов — народний депутат/Facebook)

Нардеп-коллаборант Алексей Ковалев (Фото:Олексій Ковальов — народний депутат/Facebook)

Оккупанты в Херсонской области объявили о создании оккупационного «правительства», которое возглавит экс-сотрудник ФСБ Сергей Елисеев, а одним из его заместителей стал нардеп-коллаборант Алексей Ковалев.

По данным российского ресурса Коммерсант, Сергей Елисеев, которого назначили главой оккупационной администрации ранее проходил службу в органах ФСБ, а также был первым зампредом, руководителем аппарата правительства Калининградской области.

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Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев / Facebook) У нардепа-коллаборанта Ковалева могут забрать мандат через суд — Корниенко

Прокремлевский ресурс ТАСС сообщает, что нардеп-коллаборант Алексей Ковалев, которого исключили из Слуги народа за сотрудничество с оккупантами, получил должность «заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства».

Нардеп-предатель был избран в 186-м округе в Херсонской области. После частично оккупации региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

На Ковалева совершали покушение 22 июня: его автомобиль взорвали, но коллаборанту удалось выжить.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нардепы Оккупант Херсонская область Коллаборант

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