С сегодняшнего дня в Херсонской области изменили время комендантского часа: глава ОВА сделал срочное обращение 13 марта, 15:02 В Херсоне и области усилили комендантский час, будут искать вражеские ДРГ (Фото:Ivan Antypenko/Reuters)

С понедельника, 13 марта, в Херсоне и Херсонской области усиливают комендантский час.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, он будет действовать с 17.00 до 06.30 ежедневно до 17 марта включительно.

По его словам, поступила информация о проникновении на территорию Херсона диверсионных групп оккупантов. Чтобы не допустить жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий, было принято решение об усиление комендантского часа.

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«Всем, кому сегодня нужно уехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем — планировать свое время пребывания на территории города и области. Прошу отнестись с пониманием и всей серьезностью к сложившейся ситуации», — резюмировал Прокудин.

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.