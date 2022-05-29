Российские оккупанты хотят провести псевдореферендум в Херсонской области «ближе к следующему году» 29 мая, 03:31 Цей матеріал також доступний українською Украинский Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Ставленник России в Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что псевдореферендум о «присоединении» захваченных территорий региона к стране-агрессору оккупанты могут провести «ближе к следующему году». Об этом сообщает агентство Reuters.

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В комментарии журналистам Стремоусов заявил, что «к осени этого [незаконного „присоединения“ к России] не произойдет, мы готовим административную систему, а потом, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела». До этого коллаборант говорил, что оккупанты обратятся к Владимиру Путину за «присоединением» региона к России «без референдумов» до конца 2022 года.



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Херсонская областная прокуратура заочно сообщила Стремоусову о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что защитники Украины освободят Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим:



«Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонской области — прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты».

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области.

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