Херсонская область. Нардеп-коллаборант Ковалев причастен к вывозу украинского зерна россиянами — генпрокурор 7 июля, 15:41 Нардеп-коллаборант Алексей Ковалев (Фото:Олексій Ковальов — народний депутат/Facebook)

Нардеп-коллаборант Алексей Ковалев, которого россияне назначили заместителем главы оккупационной «администрации» Херсонской области, причастен к краже украинского зерна и соли. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Есть свидетельства, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ», — пишет она в Facebook.

Венедиктова напомнила, что в начале российского вторжения Ковалев поехал в Херсонскую область якобы работать с избирателями и «защищать от мародеров свой бизнес». Позже он опубликовал пост в Facebook, где заявил, что «"Россия всерьез и навсегда» во временно оккупированной Херсонской области.

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В мае Слуга народа исключила Ковалева из состава фракции в Верховной Раде. 6 июля Венедиктова сообщила о подозрении в госизмене коллаборанту.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вывезла с временно захваченных украинских территорий сотни тысяч тонн зерна.

По данным президента Владимир Зеленский, как минимум 500 тысяч тонн зерна, которые находились на захваченных РФ территориях были ею украдены.

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