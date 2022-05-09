Горячий юг. Как несмотря на ежедневные обстрелы живут освобожденные села Херсонщины — репортаж НВ 9 мая, 16:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Разбитая российская техника возле одного из освобожденных сел Херсонской области (Фото:Кристина Бердинских / НВ)

Хотя до врага здесь считанные километры, в населенных пунктах на севере Херсонской области сажают огороды, помогают ВСУ и мечтают о мире.



(Киев — Малая Шестерня — Федоровка — Киев)



Унитаз, валенки, женская сумка и пакеты для продуктовых наборов с надписями Армия России. Все это валяется по сторонам от дороги между селами Малая Шестерня и Князевка на севере Херсонской области — в том месте, где местные селяне еще в феврале сделали блокпост для ВСУ.

Видео дня

В марте этот объект захватили россияне и сносили сюда все, включая вещи, украденные в близлежащих селах. Однако уже в конце первого месяца весны украинские военные разбили блокпост, а затем и освободили все вокруг — включая поля, дорогу и несколько населенных пунктов.

«Теперь они [оккупанты] уже за Князевкой», — объясняет Оксана Козыренко, офицер гражданско-военного сотрудничества оперативного командования Юг. И показывает рукой в ту сторону, где в 3 км расположены позиции врага.

Гражданских в этих местах остается немного — шансы попасть под вражеский огонь здесь очень велики. Вдобавок, еще и света до сих пор нет.

Греет солнце, на полях цветет рапс, и где-то далеко раздаются звуки обстрелов.

«О, тельняшка!, — говорит Козыренко, обнаружив у разбитого блокпоста остатки одежды российских военных. — Все, что здесь от них осталось».

Она отбрасывает полосатую тряпку и мы двигаемся дальше — в Малую Шестерню, чтобы поговорить с местными.

Оксана Козыренко, офицер гражданско-военного сотрудничества оперативного командования Юг, держит оставшуюся от россиян «тельняшку». / Фото: Кристина Бердинских / НВ

На сельском доме культуры, который стоит с разбитыми окнами, висит украинский флаг. Сопровождающие НВ военные просят пока не заходить в село, а побыть возле этого здания, — вражеский артобстрел усиливается: под него как раз попала Князевка, которая недалеко отсюда.

Взрывы раздаются все сильнее и сильнее, и военные разворачивают нашу «экскурсию», — становится опасно и нужно ехать подальше в тыл.

В этот же день, 6 мая, ВСУ эвакуировали все гражданское население Князевки.

По дороге в другое село, видим трех местных мужчин, стоящих у старого красного Жигули и почти посреди дороги режут бензопилой деревья.

«Это дрова на блиндаж ребятам, потому что говорят, что на 9 мая здесь будет жестко», — объясняет один из них, 46-летний Юрий Литвин, который до войны работал дальнобойщиком в Польше.

Пенсионерка Светлана из Федоровки хотела, чтобы ВСУ уничтожили дом ее дочери, когда в той остановились россияне / Фото: Кристина Бердинских / НВ

«Вот Александр Васильевич первый, а это Александр Васильевич второй», — представляет своих товарищей Литвин.

Оказывается, именно эта троица в свое время построила тот же блокпост возле Малой Шестерни.

«Приехал Камаз с песком. Александры Васильевичи и еще человек 40 из села собрались, разгрузили его — 15 т песка. Блоки привезли, укрепили, пришли наши ребята [украинские военные ] и начали работать», — вспоминает Литвин.

Вместе с товарищами он рассказывает, что россиянам удалось захватить блокпост. Потом их выбили, и, забрав своих раненых и убитых, враги отошли на юг.

Но чуть дальше трупы погибших российских военных до сих пор валяются под открытым небом. «37 мертвых лежит в посадке, их никто не забрал. Это в направлении от Новогригоровского [одно из местных сел] к [все еще оккупированному] Высокополью», — говорит один из Александров Васильевичей. Он не рекомендует ехать в ту сторону, ведь там очень горячо.

Селяне уверены: россияне уже не вернутся сюда. Но чтобы этого точно не произошло, помогают украинской армии, чем могут.

Селяне из Новогригоровского режут деревья на блиндажи военным / Фото: Кристина Бердинских / НВ

Едем немного дальше по той же дороге, и оказываемся в маленьком селе Федоровка, которое также короткое время побывало под российской оккупацией и в марте было освобождено. Здесь спокойнее, чем в Малой Шестерне, сюда даже начали возвращаться местные, которых и до войны было немного — 60 человек.

В одном из дворов НВ встретил целую семью. Хозяин представился — Андрей Теснюк, и перечислил всех своих: жена — Зоя, дочь — Фаина, сын — Сергей.

Зоя недавно вернулась из Польши, где провела с детьми больше месяца. «Благодаря нашим воинам, которые нас защищают, живем спокойно», — объясняет глава семьи, хотя именно в это время где-то из-за горизонта слышны взрывы.

Не обращая внимания на эти звуки, Теснюк говорит: «Они [российские военные] твари. Никогда им не прощу, что они с детьми делают. Я нашим воинам говорил: их в плен брать нельзя, пусть погибают».

На одном из соседних дворов НВ знакомится с пенсионеркой Светланой. Та со знанием дела комментирует далекие выстрелы: «О, это Грады пошли».

Семья Андрея Теснюка из Федоровки вернулась в деревню из Польши / Фото: Кристина Бердинских / НВ

«Мы к этому привыкли, — объясняет пожилая жительница Федоровки. — Когда огород сажала, пошли взрывы. Упала и на четвереньках дальше сажу. Дочь звонит и я ей говорю: если меня убьют орки, вы приедете осенью, будете копать огород, плакать, есть и меня вспоминать». И приглашает в дом своей дочери Натальи, которая вместе с мужем как раз на один день вернулась в село — проверить дом.

Наталья выехала из Федоровки вместе со своими четырьмя детьми после того, как россияне вошли в Высокополье, и с 13 марта находилась в Хмельницкой области.

Дом Натальи хорошо обустроен: с ремонтом, новой бытовой техникой и хорошей мебелью. Видимо, именно поэтому его первым вместе с соседним заняли военные РФ.

Бабушка Светлана, глядя на дом, вспоминает, что тогда звонила по телефону другой дочери, которая служит в ВСУ: «Звоню и говорю дочке: бей по Андреевой [соседней] хате и нашей».

«Вы думаете, я бы хату свою берегла, когда их [россиян] полный двор заехало?», — подхватывает Наталья, одетая в футболку с надписью Доброго дня! Ми з України, і все у нас буде добре!

«Координаты — не проблема. Дом — это наживное. Ведь сколько они перебили украинцев», — говорит она, осматривая дом.

До уничтожения дома вместе с врагами дело не дошло — оккупанты довольно быстро отступили из Федоровки.

Русские разграбили дом, вынесли все детские вещи и забрали даже некоторые подушки от нового дивана. «Ноутбуков нет, одежды мужа нет, посуды нет», — перечисляет украденное Наталья.

Здесь ее взгляд падает на какую-то мебель и, обращаясь к мужу Руслану, женщина с радостью говорит: «О, смотри! Есть две подушки из шести!».

Дым после попадания снаряда на территорию села Херсонщины / Фото: Кристина Бердинских / НВ

Где-то за пределами села поднимается дым от «прилета» вражеской артиллерии и военные сообщают — пора ехать в Кривой Рог, откуда НВ и прибыл в эти места.

Александр, командир бригады ВСУ, которая «работает» в этом районе, пояснил: здесь продолжаются активные боевые действия. Потому что враг все еще пытается вернуть себе контроль над всей Херсонщиной.

«До обеда они артиллерией постреляли, пообедали и снова начинают массированные удары к вечеру, — рассказывает комбриг. — И так каждый день».

По его словам, в этом районе против ВСУ действовала 11 отдельная бригада из Бурятии, а также мобилизованные из «ДНР». «Они несколько раз попытались наступать, мы их атаки отбили, уничтожили живую силу, а также сожгли бронетехнику», — вспоминает офицер.

А потом рассказывает, что селяне из все еще оккупированных мест ночами бегут на нашу территорию.

«Мы их спрашиваем: вам не страшно ночью выходить на наши блокпосты? Военный ведь может не понять, кто вы? А они отвечают: страшно там [под оккупацией], а тут нет», — добавляет комбриг.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.