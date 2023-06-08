«Тихая война» в серой зоне. Бойцы ССО впервые показали, как боролись за преимущество на Днепре под Херсоном — видео

8 июня, 08:40
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Украинские и российские военные в течение нескольких месяцев подряд вели «тихую войну» за преимущество на реке Днепр (Фото:Скриншот видео Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Украинские и российские военные в течение нескольких месяцев подряд вели «тихую войну» за преимущество на реке Днепр (Фото:Скриншот видео Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Херсонской области есть каскад островов между левым и правым берегами Днепра — окруженная со всех сторон «серая зона». Там украинские и российские военные в течение нескольких месяцев подряд вели «тихую войну» за преимущество на реке.

Об этом сообщил Генштаб, опубликовав в четверг, 8 июня, репортаж. Его сняли еще зимой, но из соображений безопасности операции показать смогли только сейчас.

Воины морского центра специальных операций ССО работали между освобожденным от россиян Херсоном и оккупированной Голой Пристанью. Речь идет о каскаде островов, крупнейшими из которых являются Потемкинский и Белогрудов.

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Скриншот видео Генеральний штаб ВСУ/Facebook
Фото: Скриншот видео Генеральний штаб ВСУ/Facebook

«Неподконтрольные участки реки и суши, десятки мин под ногами, малые группы в поиске противника и дроны, круглосуточно висящие над головами. В таких условиях побеждают ум и хитрость, дерзость и характер», — отметили в Генштабе.

Одна из задач украинских бойцов состояла в том, чтобы пройти по воде между островами, где прячутся оккупанты, добраться до неподконтрольного побережья и прямо из воды атаковать участок, на котором зафиксировали активность врага. Цель задания — нанесение огневого поражения по противнику, выявление его сил и средств, а также фиксация реакций и действий.

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После удачной отработки бойцы ССО в полном составе возвращаются на контролируемый участок днепровского побережья, говорится в сюжете.

В Генштабе рассказали, что россияне пытались проводить разведку, минировать территорию, обустраивал позиции, наблюдательные посты. Однако украинские бойцы не давали оккупантам закрепиться и чувствовать себя свободно.

https://www.youtube.com/embed/V9EYce8IJ94
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область Река Днепр Серая зона Война России против Украины

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