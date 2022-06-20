Верещук призвала жителей Херсонской области уезжать через оккупированный Крым
Вице-премьер Ирина Верещук (Фото:president.gov.ua)
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей временно захваченных территорий Херсонской области уехать.
Во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ в понедельник, 20 июня, Верещук сказала, что жители Херсонской области, особенно те, у кого есть дети, не должны отказываться от возможности выезда через оккупированный Россией Крым.
«…Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И потом будет очень тяжело открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети. Я знаю, как это было тяжело на Мариупольском направлении, а в Херсонской области это будет еще тяжелее. Враг учится, становится еще более циничным, использует [гражданских] как живой щит — особенно детей. Мы будем знать, что там дети, и будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет, как только мы сможем его начать», — подчеркнула министр.
Верещук сказала, что жители временно захваченных территорий могут выехать из Херсонской области через оккупированный Крым с фейковыми «документами», выданными российскими оккупантами под принуждением, и они не будут нести за это ответственность, поскольку сейчас это чуть ли не единственный «коридор», по которому можно выехать.
«Если есть возможность… уезжайте, особенно с детьми. Как только вы попадете на территорию третьей страны — Европейского Союза или еще кого-то — обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить нам. Даже без документов вас впустят все страны. Будет нужно, мы быстро изготовим документы и передадим в консульство, где вы будете находиться», — добавила она.
Ранее глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей выехать из области, чтобы облегчить работу ВСУ при освобождении захваченных территорий.
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