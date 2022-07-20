Главному железнодорожнику Херсонской области сообщили о подозрении в коллаборационизме

20 июля, 13:46
Украинские правоохранители ищут коллаборантов в Херсонской области (Фото:wikimapia.org)

Украинские правоохранители ищут коллаборантов в Херсонской области (Фото:wikimapia.org)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в коллаборационизме главному железнодорожнику Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111−1 УК Украины) заочно.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины и захвата региона подозреваемый вступил в преступный сговор с оккупантами. Он добровольно согласился на должность директора «унитарного предприятия Херсонская железная дорога.

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Кроме того, подозреваемый принимает меры по привлечению местных жителей к работе в незаконно созданном предприятии.

13 июля в британской разведке сообщили, что антироссийские настроения на захваченных территориях Украине приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников.

Там добавили, что число покушений на коллаборантов будет расти.

Инфографика: НВ

На захваченных РФ территориях Украины начали активно действовать партизаны.

Они подрывают авто с оккупантами, нарушают логистику военных поставок войск РФ. а также расклеивают листовки с обращениями к оккупантам.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины Коллаборационизм

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