Украинские силы вывели из эксплуатации Дарьевский мост, а авиация ВСУ атаковала россиян в Высокополье — ОК Юг

26 августа, 15:45
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Украинские силы подтверждают ликвидацию 27 оккупантов (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Украинские силы подтверждают ликвидацию 27 оккупантов (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту через речку Ингулец и атаковали вертолетами Ми-8 скопление оккупантов и техники РФ в районе Высокополья.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

В командовании пишут, что пара украинских Ми-8 утром в пятницу, 26 августа, нанесли результативный удар по сосредоточения живой силы и вооружения в районе Высокополья Херсонской области.

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Инфографика: НВ

Также, по данным ОК, войска РФ перестали эксплуатировать Дарьевский мост после выполнения огневых задач ВСУ.

Украинские силы подтверждают ликвидацию 27 оккупантов и 120 мм мобильный миномет РФ. Остальные потери доразведываются.

https://www.facebook.com/watch/?v=5396571913760235

23 июля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту, который оккупанты использовали для переброски техники во временно оккупированных районах Херсонской области.

ВСУ утверждали, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/g5JOVTg3l58
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Авиация Российская агрессия Ракетные удары Мост

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