«Закрывают больницы, грабят людей». Глава Херсонской ОВА заявил, что ситуация на оккупированных территориях становится хуже с каждым днем 17 марта, 12:57 Оккупанты обстреливают освобожденную часть Херсонской области ежедневно, а ситуация на левобережье становится все хуже (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Ситуация на оккупированных территориях Херсонской области тяжелая и с каждым днем становится все хуже.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью Интерфакс-Украина.

«Ситуация на временно оккупированных территориях крайне тяжелая и с каждым днем россияне делают жизнь там все более невыносимой. Местным жителям не хватает элементарной пищи и лекарств. Россияне лишили людей базовых вещей — медицины, образования, соцзащиты», — отметил он.

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По словам Прокудина, на левобережье области захватчики закрывают больницы, грабят людей, а также обстреливают временно оккупированные территории для того, чтобы в своей пропаганде обвинить в этом украинскую армию.

«Самое ужасное — это российский террор. Людей похищают, пытают, убивают. Вырвавшиеся из плена рассказывают о бесчеловечных условиях поведения — постоянных пытках и избиениях. Они делают там, что хотят, поскольку чувствуют безнаказанность. Кто-то не понравился — забрали в плен. Им захотелось — отключили связь, оставили людей без света и воды», — добавил он.

Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты используют гражданское население оккупированных территорий в качестве «заложников и живого щита, которым они прикрываются от украинской армии».

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.

Левобережье региона остается во временной оккупации.