В Херсонской области четверо сотрудников ГСЧС и местный житель подорвались на российских минах 13 марта, 20:44 Вражеская мина в Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

В понедельник, 13 марта, местный житель и четверо пиротехников ГСЧС подорвались на российских минах в селе Посад-Покровское Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

«Специалисты-взрывотехники прибыли в Херсонскую область из Николаевской области, чтобы помочь коллегам. Во время разминочных работ взорвался боеприпас», — говорится в сообщении.

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Травмированных спасателей госпитализировали. Медики сообщают, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что в этот же день на противотанковой мини также подорвался в поле местный житель, который находился в автомобиле. Человек погиб на месте.

3 марта сообщалось, что трое работников РЭС подорвались на мине во время проведения ремонта электросети в селе Солонцы Херсонской области.