Руководит репрессиями на Херсонщине. Экс-главу СБУ Якименко будут судить за госизмену 31 марта, 18:42 Александр Якименко организовывает массовые репрессии на оккупированной части Херсонской области, сейчас он в розыске (Фото:СБУ)

Бывшего главу Службы безопасности Украины времен Виктора Януковича Александра Якименко будут судить за государственную измену, так как он причастен к организации массовых репрессий в оккупированной части Херсонской области.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«С 2014 года экс-чиновник прятался в России, а в начале полномасштабного вторжения помогал оккупантам в войне против Украины. В частности, он был назначен руководителем созданной агрессором „государственной службы безопасности в Херсонской области“. В этой должности он выполняет задачи москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в южном регионе», — говорится в сообщении.

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В СБУ утверждают, что Якименко организовывает массовые преследования, похищения и пытки местных жителей: людей пытают электрическим током, не дают воду и пищу, а также имитируют расстрел потерпевших.

«Таким образом из них пытаются „выбивать“ признание в содействии Силам обороны, а после этого предлагают за деньги получить „амнистию“», — добавили в СБУ.

В ведомстве сообщили, что Якименко привлек к сотрудничеству с оккупантами еще восемь человек, непосредственно участвующих в пытках мирных жителей.

СБУ квалифицировала действия Якименко и его сообщников по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 3, ч. 4 ст. 260 ( создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ( нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Все обвиняемые объявлены в розыск.

20 марта сообщалось, что на временно оккупированной территории Херсонской области на днях ликвидировали российского коллаборанта Сергея Москаленко, который организовывал пыточные в регионе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсоне правоохранители обнаружили две пыточные, где россияне содержали десятки человек. По его словам, раньше он не видел таких масштабов пыток.