«Наступил переломный момент». Херсонская область будет освобождена от оккупантов до сентября — советник главы ОВА 24 июля, 21:50 Советник главы Херсонской ОВА считает, что к сентябрю регион будет освобожден (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил, к сентябрю регион будет освобожден от российских оккупантов.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.



«Можно сказать, что во время боевых действий произошел перелом. Мы видим лидирующую позицию ВСУ в своих последних боевых действиях. Мы открыто переходим от оборонительных действий к контрнаступательным», — сказал Хлань.

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По его словам, стратегические шаги, предпринятые ВСУ по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения — это результаты подготовительной работы.



«Теперь уже вопрос в более мощных и более точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке россиян на занятых ими позициях», — отметил он.

Хлань считает, что россияне тоже понимают, что перелом наступил. Об этом свидетельствуют, по его мнению, поспешные пропагандистские указы оккупантов. Например, о подготовке к проведению «референдума», в частности, об организации избиркомов на местах.

Депутат считает, что этот «указ» скорее для поднятия боевого духа коллаборантов и местных предателей.



Советник главы ОВА выразил уверенность, что все планы россиян потерпят крах.

«Можно сказать, что к сентябрю Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся», — подчеркнул Хлань.



19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Антоновский мост — один из двух, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск на правом берегу Днепра в Херсонской области или отводить их.



В субботу утром, 23 июля, ВСУ попали в Дарьевский мост через реку Ингулец. Если Антоновский мост был «ключевым элементом» поставок группировки российских войск в Херсон через Левобережье, то этот удар касается Правобережья, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.



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