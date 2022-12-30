Объявленная в розыск херсонская коллаборантка сама сдалась полиции — СБУ 30 декабря, 10:23 Задержанная агитировала местных жителей поддержать российских захватчиков (Фото:СБУ)

Украинским правоохранителям сдалась коллаборантка, работавшая в оккупационной администрации Херсона, а после бегства из города российских войск скрывалась от правосудия.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

Там рассказали, что объявленная в розыск бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии сама пришла в полицию «с повинной».

Видео дня

После захвата РФ Херсона женщина поддержала оккупантов, и продолжила работать в колонии, получив фейковую должность «главой отдела кадров».

«На этой должности она агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения рашистов. За это обещала „кресла“ в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков», — отметили в СБУ.

Задержанной сообщено о подозрении по ст. 111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность).