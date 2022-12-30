Объявленная в розыск херсонская коллаборантка сама сдалась полиции — СБУ
Задержанная агитировала местных жителей поддержать российских захватчиков (Фото:СБУ)
Украинским правоохранителям сдалась коллаборантка, работавшая в оккупационной администрации Херсона, а после бегства из города российских войск скрывалась от правосудия.
Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.
Там рассказали, что объявленная в розыск бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии сама пришла в полицию «с повинной».
После захвата РФ Херсона женщина поддержала оккупантов, и продолжила работать в колонии, получив фейковую должность «главой отдела кадров».
«На этой должности она агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения рашистов. За это обещала „кресла“ в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков», — отметили в СБУ.
Задержанной сообщено о подозрении по ст. 111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность).