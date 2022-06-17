Освобождение Херсонщины. Эксперт назвал самую сложную задачу для ВСУ

17 июня, 17:06
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Военный эксперт Олег Жданов заявил, что не видит большой проблемы в освобождении Херсона (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что не видит большой проблемы в освобождении Херсона (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ назвал самую сложную задачу, которую должны выполнить Вооруженные силы Украины для освобождения Херсонской области.

« В освобождении Херсонщины самым сложным будет левый берег Днепра. Нам придется переправляться на левый берег и освобождать Херсонщину на левом берегу. Это будет очень сложно», – заявил он.

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В то же время, Жданов отметил, что не видит большой проблемы в освобождении правобережья Херсонщины и самого Херсона.

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«У нас есть артиллерия, причем дальнобойная и высокоточная. Если мы с запада осадим город Херсон, а с помощью нашей артиллерии перекроем все пути обеспечения гарнизона в городе, то посмотрим, сколько выдержат заблокированные россияне», - сказал он.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, сейчас ВСУ не осуществляют классическое контрнаступление на Херсонщине, а «просто отодвигают линию фронта постепенно, шаг за шагом», выбирая более выгодные позиции для обороны и постепенного перехода в еще более контрнаступательные действия.

16 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк побывал на освобожденной от российских войск территории Херсонской области. Он заявил на своей странице в Twitter, что находится в разрушенном селе в 3-4 километрах от российских войск.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсон Херсонская область Российско-украинская война Река Днепр Радио НВ Война России против Украины

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