Херсонец показал, как захватчики ворвались в его квартиру
Оккупанты проникли в дом жителя Херсона (Фото:Скриншот видео Юрка Антощук via Facebook)
Тренер по новым медиа, эксперт по информационно-коммуникационным интернет-технологиям херсонец Юрий Антощук обнародовал видео, как российские оккупанты врываются в его квартиру.
Соответствующие кадры он опубликовал в Facebook.
«Сегодня утром оккупанты наведались ко мне в гости. Не очень приветливо выломали дверь. Три штуки. Украли камеры. Тоже три штуки. Еще что-то там украли», — написал мужчина.
И отметил, что унитаз на месте — пока.
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