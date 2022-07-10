Херсонец показал, как захватчики ворвались в его квартиру 10 июля, 15:51 Оккупанты проникли в дом жителя Херсона (Фото:Скриншот видео Юрка Антощук via Facebook)

Тренер по новым медиа, эксперт по информационно-коммуникационным интернет-технологиям херсонец Юрий Антощук обнародовал видео, как российские оккупанты врываются в его квартиру.

Соответствующие кадры он опубликовал в Facebook.

«Сегодня утром оккупанты наведались ко мне в гости. Не очень приветливо выломали дверь. Три штуки. Украли камеры. Тоже три штуки. Еще что-то там украли», — написал мужчина.

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И отметил, что унитаз на месте — пока.

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