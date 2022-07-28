После пяти месяцев оккупации. Херсонцы ждут освобождения, но боятся уличных боев и ракетной мести россиян — местный житель 28 июля, 21:19 Эксклюзив НВ Херсон, 24 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Житель Херсона Антон Коваленко рассказал в эфире Радио НВ, какие настроения царят в городе после пяти месяцев оккупации Российской Федерацией.

«Люди, с одной стороны, ждут освобождения Херсона, а с другой — очень боятся уличных боев, разрушений и того, что после выхода россияне могут отомстить и разрушить город ракетами. Настроения на этот счет очень тревожные», — отметил херсонец.

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По его словам, страх возникает, ведь украинцы на оккупированной территории следят за тем, как освобождают села на границе с Днепропетровской областью, и замечают, что деоккупированные населенные пункты впоследствии россияне обстреливают.

С начала марта Херсон и большая часть области находятся под оккупацией российских войск.

Через пять месяцев после вторжения, в конце июля, все чаще стала появляться информация об уничтожении складов российских боеприпасов и других объектов на неподконтрольном Украине юге.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту на Херсонщине. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение им теперь невозможно.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, имеющие критическое значение для оккупантов.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост из-за отсутствия документации и техники.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние две недели защитники Украины освободили три населенных пункта в Херсонской области.

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