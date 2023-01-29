Массированный обстрел Херсона: погибли три человека, шесть ранены — ОВА

29 января, 17:36
Поделиться:
Последствия российского обтрила Херсонской областной клинической больницы 29 января (Фото:Юрий Соболевский/Facebook)

Последствия российского обтрила Херсонской областной клинической больницы 29 января (Фото:Юрий Соболевский/Facebook)

Жертвами массированного российского обстрела Херсона в воскресенье, 29 января, стали как минимум девять человек — трое погибли, шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Оккупанты открывали огонь по жилым кварталам города, повредив ряд объектов гражданской инфраструктуры: областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.

Видео дня

Читайте также:
«Те, с кем познакомился, были в пакетах». Истории херсонцев, которые оставались в городе во время оккупации и участвовали в движении сопротивления

Погибли двое мужчин и женщина. Шестерых раненых госпитализировали, один человек находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — медсестра и работница буфета, которые в момент атаки РФ были в областной больнице. Они получили ранения средней степени тяжести, медсестру прооперировали.

Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал фото последствий обстрела оккупантами больницы.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PrTzP6NANS2fWm5wLGyYu8E3YDDXqqSo8Rachc5DvF83TQFdcNjHQLwB5GWKoLyVl&id=100028374940771
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UwDw8rknCXza4mZihcVKWFwmbXnD3izWVNjk9KZcGChrLafFvWzQPbFPyaPRm2QPl&id=100028374940771

Ранее в Херсонском городском совете рассказали, что первые обстрелы Херсона россиянами были в полночь. Второй раз — около 13:00. По состоянию на 14:00 зафиксировали семь обстрелов Херсона. Оккупанты атаковали складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, повредили здания и транспорт.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X