Массированный обстрел Херсона: погибли три человека, шесть ранены — ОВА 29 января, 17:36 Последствия российского обтрила Херсонской областной клинической больницы 29 января (Фото:Юрий Соболевский/Facebook)

Жертвами массированного российского обстрела Херсона в воскресенье, 29 января, стали как минимум девять человек — трое погибли, шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Оккупанты открывали огонь по жилым кварталам города, повредив ряд объектов гражданской инфраструктуры: областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.

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Погибли двое мужчин и женщина. Шестерых раненых госпитализировали, один человек находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — медсестра и работница буфета, которые в момент атаки РФ были в областной больнице. Они получили ранения средней степени тяжести, медсестру прооперировали.

Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал фото последствий обстрела оккупантами больницы.



Ранее в Херсонском городском совете рассказали, что первые обстрелы Херсона россиянами были в полночь. Второй раз — около 13:00. По состоянию на 14:00 зафиксировали семь обстрелов Херсона. Оккупанты атаковали складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, повредили здания и транспорт.

