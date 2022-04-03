За Украину и против России. Жители Херсона снова вышли на митинг, оккупанты не успели их разогнать 3 апреля, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Местные жители Херсона 3 апреля снова вышли на проукраинский митинг (Фото:Суспільне Херсон)

Жители Херсона в воскресенье, 3 апреля, снова вышли на мирный проукраинский митинг против агрессии РФ. Об этом сообщают Укринформ и Суспільне.

Участники акции собрались возле памятника Тарасу Шевченко, взяв с собой украинскую символику, сине-желтые флаги и плакаты с надписью «Херсон — это Украина!». Они скандируют «Слава Украине! Героям Слава!», «Слава воинам ВСУ!», «Николаев! Мы с тобой! и т.д.

Видео дня

Война России против Украины — главные события 3 апреля

По словам жителей города, они вышли, чтобы показать: в Херсонской области не хотят России и незаконного провозглашения оккупантами "ХНР". Участники мероприятия рассказали, что успели провести митинг до того, как на место прибыли российские военные с техникой.

Жители Херсона публикуют в соцсетях фото и видео мирной акции.

🇺🇦Вийти сьогодні на мітинг в Херсоні - це маленька перемога для всієї країни! Весь південь України консолідовано бореться за свободу. #Херсон_це_Україна #Південь_це_Україна #боротьбатриває pic.twitter.com/0e6iu7bM4N — ХерсON (@Khers_ON) April 3, 2022

Накануне в Каховке оккупанты РФ выстрелами из автоматов разгоняли проукраинский митинг. Есть задержанные и раненые. Жители Херсона регулярно проводят мирные акции протеста против агрессии РФ. Российские военные используют силу и оружие против людей, похищают и берут в плен глав городов, грабят магазины и разрушают дома.

1 апреля Оперативное командование Юг сообщило об освобождении 11 населенных пунктов Херсонской области. В Генштабе заявили. что оккупанты пытаются выйти на админграницы региона и перешли к штурму на Южнобужском направлении.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.