За Украину и против России. Жители Херсона снова вышли на митинг, оккупанты не успели их разогнать

3 апреля, 16:12
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Местные жители Херсона 3 апреля снова вышли на проукраинский митинг (Фото:Суспільне Херсон)

Местные жители Херсона 3 апреля снова вышли на проукраинский митинг (Фото:Суспільне Херсон)

Жители Херсона в воскресенье, 3 апреля, снова вышли на мирный проукраинский митинг против агрессии РФ. Об этом сообщают Укринформ и Суспільне.

Участники акции собрались возле памятника Тарасу Шевченко, взяв с собой украинскую символику, сине-желтые флаги и плакаты с  надписью «Херсон — это Украина!». Они скандируют «Слава Украине! Героям Слава!», «Слава воинам ВСУ!», «Николаев! Мы с тобой! и т.д.

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Война России против Украины — главные события 3 апреля

По словам жителей города, они вышли, чтобы показать: в Херсонской области не хотят России и незаконного провозглашения оккупантами "ХНР". Участники мероприятия рассказали, что успели провести митинг до того, как на место прибыли российские военные с техникой.

Жители Херсона публикуют в соцсетях фото и видео мирной акции.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812129549742869&id=100028374940771
https://www.facebook.com/100006302148502/videos/758522298396345/

Накануне в Каховке оккупанты РФ выстрелами из автоматов разгоняли проукраинский митинг. Есть задержанные и раненые. Жители Херсона регулярно проводят мирные акции протеста против агрессии РФ. Российские военные используют силу и оружие против людей, похищают и берут в плен глав городов, грабят магазины и разрушают дома.

1 апреля Оперативное командование Юг сообщило об освобождении 11 населенных пунктов Херсонской области. В Генштабе заявили. что оккупанты пытаются выйти на админграницы региона и перешли к штурму на Южнобужском направлении.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Российская агрессия Митинг Херсон Херсонская область Война России против Украины

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