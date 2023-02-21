«Обстреляли под речь пациента». Зеленский и ОП показали последствия российского удара по Херсону из РСЗО

21 февраля, 14:39
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В результате российского удара по Херсону погибли шесть человек, 12 ранены (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В результате российского удара по Херсону погибли шесть человек, 12 ранены (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Херсон во вторник, 21 февраля, из реактивных систем залпового огня. Погибли пять человек, как минимум 12 получили ранения.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, есть попадания в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта.

«Под речь пациента они обстреляли Херсон, который этот пациент называет „своим“. Шесть погибших, есть раненые люди. Они просто шли по делам, на работу, покупали что-нибудь в городе», — написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав фото последствий атаки РФ.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1628011057313640450?s=20

«Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины», — подчеркнул Зеленский.

Андрей Ермак/Telegram
Фото: Андрей Ермак/Telegram
Андрей Ермак/Telegram
Фото: Андрей Ермак/Telegram
Андрей Ермак/Telegram
Фото: Андрей Ермак/Telegram
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Обстрел Херсон РСЗО Владимир Зеленский Андрей Ермак

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