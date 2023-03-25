Обстреливали из Градов и артиллерии. Россияне за сутки убили двух жителей Херсона — ОВА 25 марта, 08:10 Россияне регулярно обстреливают Херсонщину, убивая местных жителей (архивное фото) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 24 марта, обстреляли Херсон из артиллерии и Градов, в результате чего погибли два человека.



Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, 23 вражеских снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.

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В результате два человека погибли и еще шесть получили ранения.



В целом за прошедшие сутки враг совершил 67 обстрелов Херсонской области, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и Градов.