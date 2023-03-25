Обстреливали из Градов и артиллерии. Россияне за сутки убили двух жителей Херсона — ОВА

25 марта, 08:10
Поделиться:
Россияне регулярно обстреливают Херсонщину, убивая местных жителей (архивное фото) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Россияне регулярно обстреливают Херсонщину, убивая местных жителей (архивное фото) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 24 марта, обстреляли Херсон из артиллерии и Градов, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, 23 вражеских снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.

Видео дня

В результате два человека погибли и еще шесть получили ранения.

В целом за прошедшие сутки враг совершил 67 обстрелов Херсонской области, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и Градов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Град Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X