В захваченном Херсоне прогремели взрывы и отключилось российское телевидение — СМИ

28 апреля, 00:57
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В результате взрывов начался пожар (Фото:Скриншот видео)

В результате взрывов начался пожар (Фото:Скриншот видео)

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В захваченном РФ Херсоне произошли взрывы, после чего начался пожар, сообщают Суспильне и Украинская правда со ссылкой на местных жителей.

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Как отмечает УП, взрывов было так много, что жители города не смогли их подсчитать. В результате, начался пожар.

Видео дня
https://twitter.com/CoffeeMen3/status/1519411353634713601

«Что-то горит в городе», — рассказал собеседник УП.

Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости заявило, что ВСУ нанесли удар с трех Точек-У. Согласно РосСМИ, взрыв произошел рядом с херсонским телецентром.

На одном из видео, опубликованном в Сети, можно увидеть, что в городе перестало работать российское телевидение.

https://twitter.com/ukr_insider/status/1519418461222359040
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Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной «администрацией».

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Херсон Российское тв Пожар Взрыв Война России против Украины

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