В захваченном Херсоне прогремели взрывы и отключилось российское телевидение — СМИ 28 апреля, 00:57 Цей матеріал також доступний українською В результате взрывов начался пожар (Фото:Скриншот видео)

В захваченном РФ Херсоне произошли взрывы, после чего начался пожар, сообщают Суспильне и Украинская правда со ссылкой на местных жителей.

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Как отмечает УП, взрывов было так много, что жители города не смогли их подсчитать. В результате, начался пожар.

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«Что-то горит в городе», — рассказал собеседник УП.

Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости заявило, что ВСУ нанесли удар с трех Точек-У. Согласно РосСМИ, взрыв произошел рядом с херсонским телецентром.

На одном из видео, опубликованном в Сети, можно увидеть, что в городе перестало работать российское телевидение.

Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной «администрацией».

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