Генштаб подтвердил уничтожение 180 оккупантов в Херсоне. Росгвардия и ФСБ пытались скрыть потери 17 сентября, 18:42 Боеприпасы взрываются во время контрнаступления украинских военных возле Андреевки Херсонской области, август 2022 года (Фото:Maverick via REUTERS)

Вооруженные силы Украины уничтожили 180 российских оккупантов в Херсоне. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела военных, пытаясь скрыть потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 17 сентября.

Там рассказали, что удар по зданию ООО Алкосервис, где размещался личный состав и военная техника РФ, нанесли еще неделю назад. 10 сентября журналист Константин Рыженко заявил, что был прилет по ООО Алкоресурс.

Видео дня

Также в Генштабе заявили, что на херсонском направлении украинские военные успешно вывели из строя все переправы через Днепр — теперь оккупанты готовят себе пути отступления.

«Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили девять вагонов», — говорится в сводке.

В то же время оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях, проводят еженедельные проверки и угрожают «национализировать», то есть отобрать, бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 250 своих военных, а также почти 14 тысяч единиц техники.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.