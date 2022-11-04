Войска РФ подрывают плавсредства в причалах Днепра, это создает экологическую угрозу в Херсонской области — ОК Юг 4 ноября, 16:54 Тоны горючего, вытекающие из поврежденных судов, попадают в дельту Днепра (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ подрывают плавательные средства и суды у пристаней и причалов Днепра. Это создало экологическую угрозу в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«В результате варварской стратегии массированных подрывов плавсредств и судов, находящихся у пристаней и причалов Днепра и притоков, рашисты создали колоссальную экологическую угрозу», — говорится в сообщении.

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По данным командования, тоны горючего, вытекающие из поврежденных судов, попадают в дельту Днепра и стекают в сторону заповедной зоны Национального природного парка Нижнеднепровский.

Также отмечается, что россияне проводят инженерно-фортификационное оснащение позиций на левом берегу Днепра и заставляют местных жителей покинуть места своего проживания на правом. При этом войска РФ продолжают ограничивать использование плавсредств и доступ к берегу.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что потенциально российские оккупационные войска готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.