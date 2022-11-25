В результате российского обстрела Херсона погибли 15 мирных жителей — горсовет

25 ноября, 19:28
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В результате российских обстрелов погибли 15 человек и еще 35 получили ранения (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В результате российских обстрелов погибли 15 человек и еще 35 получили ранения (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В Херсоне в результате российских обстрелов погибли 15 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщила глава Херсонского горсовета Галина Луговая во время брифинга.

По ее данным, в городе зафиксировано 75 «прилетов». В результате российских обстрелов погибли 15 человек и еще 35 получили ранения.

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Пресс-служба Херсонского горсовета в Telegram отмечает, что из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Были эвакуированы 58 жителей Херсона, в том числе 22 ребенка.

«Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных обстрелов города войсками РФ.

Вечером 24 ноября российские оккупанты обстреляли из РСЗО жилые районы Херсона. Снаряды попали в многоэтажку и детскую площадку.

https://www.youtube.com/embed/XC1o5hACUAI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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