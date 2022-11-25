В результате российского обстрела Херсона погибли 15 мирных жителей — горсовет
В результате российских обстрелов погибли 15 человек и еще 35 получили ранения (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
В Херсоне в результате российских обстрелов погибли 15 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщила глава Херсонского горсовета Галина Луговая во время брифинга.
По ее данным, в городе зафиксировано 75 «прилетов». В результате российских обстрелов погибли 15 человек и еще 35 получили ранения.
Пресс-служба Херсонского горсовета в Telegram отмечает, что из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Были эвакуированы 58 жителей Херсона, в том числе 22 ребенка.
«Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных обстрелов города войсками РФ.
Вечером 24 ноября российские оккупанты обстреляли из РСЗО жилые районы Херсона. Снаряды попали в многоэтажку и детскую площадку.