Обстрелы Херсонщины: за прошедшие сутки россияне убили двоих жителей области 11 декабря, 11:14 Оккупанты обстреляли гаражные помещения АО Херсоноблэнерго (Фото:Ярослав Янушевич / Telegram)

За минувшие сутки 10 декабря оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за российских обстрелов два человека погибли, еще пятеро жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, оккупанты били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

В частности, россияне снова атаковали жилые кварталы Херсона: вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы, кафе, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.

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Также ночью российские оккупанты обстреляли гаражные помещения АО Херсоноблэнерго, в результате чего были уничтожены три и повреждены пять единиц техники, а также ангар.

В результате вражеского удара занялся пожар площадью 30 квадратных метров. На место происшествия сразу выехали спасатели, им удалось оперативно ликвидировать возгорание.