«Снаряд разорвался посреди комнаты». В Херсоне в результате обстрела пятиэтажки погиб мужчина, под завалами оказалась женщина

25 июня, 11:29
Поделиться:
Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские войска в ночь на воскресенье, 25 июня, обстреляли пятиэтажный жилой дом в Херсоне. В результате этого погиб 44-летний мужчина, под завалами оказалась женщина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты», — рассказал Прокудин.

Он добавил, что также повреждены дома и имущество жителей.

Видео дня

В областной прокураторе уточняют, что россияне обстреляли пятиэтажку около 03:20 25 июня. По предварительным данным, российские войска атаковали Херсон из артиллерии.

Херсонська обласна прокуратура
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Херсонська обласна прокуратура
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X