«Снаряд разорвался посреди комнаты». В Херсоне в результате обстрела пятиэтажки погиб мужчина, под завалами оказалась женщина 25 июня, 11:29 Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские войска в ночь на воскресенье, 25 июня, обстреляли пятиэтажный жилой дом в Херсоне. В результате этого погиб 44-летний мужчина, под завалами оказалась женщина.



Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты», — рассказал Прокудин.

Он добавил, что также повреждены дома и имущество жителей.

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В областной прокураторе уточняют, что россияне обстреляли пятиэтажку около 03:20 25 июня. По предварительным данным, российские войска атаковали Херсон из артиллерии.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура