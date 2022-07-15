Территория преступления. Как на юге оккупанты издеваются над украинцами и одновременно боятся их — зампредседателя Херсонского облсовета. Интервью НВ 15 июля, 12:45 Эксклюзив НВ Почти вся Херсонщина живет под российской оккупацией более четырех месяцев (Фото:DR)

О еде по бартеру, пытках активистов, скрытое сопротивление, вынужденное получение паспортов РФ и другие реалии жизни оккупированной Херсонщины НВ рассказал Юрий Соболевский, заместитель председателя Херсонского облсовета.

Более четырех месяцев практически вся Херсонщина живет под российской оккупацией.

Первый месяц население области голыми руками останавливало российскую технику и выходило на массовые протесты. Далее оккупанты начали подавлять движение сопротивления: похищать наиболее активных херсонцев и применять к ним пытки. А еще активно похищать украинское зерно в промышленных масштабах.



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На Херсонщине чем дальше, тем чаще убивают коллаборантов.



Украинские власти готовятся освобождать регион, поэтому просят местных жителей покидать Херсон, даже и в сторону оккупированного Крыма.



А вот враги начали готовиться к фейковому «референдуму» относительно «присоединения» к РФ.



О том, как живет Херсонщина, НВ пообщался с Юрием Соболевским, заместителем председателя Херсонского облсовета.



— Как бы вы оценили ситуацию в Херсонской области сегодня? И можно ли сказать, что в какой-нибудь части области более сложная обстановка, чем в другой?

— На самом деле сегодня на всей территории, временно контролируемой российскими оккупационными войсками, гуманитарная катастрофа. Там не кризис, а катастрофа: репрессии, давление на людей, пытки, дефицит всего, уничтожена система связи — интернет. Все администрируется через Крым, идет жесткий контроль со стороны ФСБ — кто что пишет. Поэтому необходимо общаться исключительно через VPN [защищенное интернет-соединение]. И есть также информационная блокада: людям сложно получать информацию от Украины сегодня и они постоянно зомбируются российскими каналами. То есть ситуация очень сложная. А в небольших городах и общинах гораздо хуже, чем в самом Херсоне. Ведь практически уничтожена любая торговая сеть. Если были какие-то один-два магазина на небольшой городок, то не факт, что они [теперь] работают. И люди вообще не имеют возможности что-либо покупать, уже происходит бартер. Также у нас есть населенные пункты, где большая проблема даже с поставкой электроэнергии.

— Как в такой ситуации люди покупают продукты?



— Они выезжают в соседние деревни, чтобы там что-то покупать. Друг с другом обмениваются едой. Там такая эпоха феодализма, созданная орками своим «спасением» области от «нацизма-фашизма».



Юрий Соболевский, заместителем главы Херсонского облсовета, говорит, что россияне устроили гуманитарную катастрофу на подконтрольной им территории Херсонщины. / Фото: khor.gov.ua

— Как насчет правобережных районов Херсонщины? Местные жители рассказывают, что там оккупанты совершают особенно много военных преступлений.



— На самом деле такая статистика у нас по всей области. То есть, в одних регионах об этом больше информации, а в других меньше, потому что люди еще не могут сообщить, что они стали потерпевшими от преступлений. Но мы знаем, что на самом деле вся территория, контролируемая орками, — сплошная территория преступления.



— Насколько сегодня разрушена Херсонщина?



— Очень трудно оценить, потому что мы не можем сделать это дистанционно. Это если мы говорим о какой-то цифре, хотим ли посчитать, сколько денег нужно для восстановления. Это невозможно сейчас сделать. И мы понимаем, что, к сожалению, разрушения еще будут. Потому что будет деоккупация области по военному пути и мы понимаем, что война является войной, будут у нас и повреждены, и уничтожены объекты инфраструктуры.



— ВСУ подтвердили вчера очередной удар по оккупантам в Новой Каховке. Известно ли вам, как реагирует на это местное население?



— Если вообще считать, то очень положительно. Реально очень позитивно. Но поймите людей, живущих непосредственно с попавшим под удар местом. Трудно положительно относиться, когда что-то взрывается в 20 м от тебя. Это ясно, что люди боятся. Поэтому мы и обращались к людям, чтобы выехали из Херсона, если есть возможность. Это очень сложно, но возможно. Или сменить место жительства. Все же знают, кто у них сегодня сосед, все действительно знают, что рядом военная часть, которая захвачена орками, или какой-то бывший коммунальный объект, в котором так же находятся большое количество их солдат. Понятно, что это военная цель.



И сегодня на самом деле очень большое количество людей уехало. Есть множество свободных помещений, куда можно переехать. Все же со всеми общаются — это возможно сделать. Более того, есть объявления, когда просто ищут порядочного человека, который переедет в их жилье и будет ухаживать. Это можно делать, но это должны делать сами люди, должна быть их инициатива.

— Прислушиваются ли люди к вашим призывам?

— Некоторые да. А некоторые решили, что они остаются, и я уважаю это решение. А некоторые не могут уехать, потому что нет физической или финансовой возможности сделать это. Еще у некоторых есть родные, за которыми нужно ухаживать и невозможно вообще вывезти всех, в том числе людей с ограниченными возможностями. Поэтому есть разные ситуации и ни в коем случае нельзя осуждать людей, которые решили остаться.



— Сколько уехало жителей области?



— На сегодняшний день мы оперируем цифрами около 50% населения. Это примерная цифра. Я точно знаю, сколько зарегистрировалось как временно перемещенные лица. Но мы понимаем, что не каждый там зарегистрировался, поэтому некоторые коэффициенты мы умножаем и имеем такую цифру.



— Насколько активно сейчас население включено в партизанское движение?



— Я бы назвал это даже не партизанским движением, а сопротивлением все же. Оно очень активно в Херсонской области. Несмотря на то, что даже уже идет официальная охота со стороны орков на таких людей. Более того, они предлагают денежное вознаграждение за информацию о местонахождении таких людей. Сопротивление становится все более активным и более массовым. Потому что люди очень хотят освободить свою область.



В Херсонском облсовете говорят, что херсонцы сегодня очень ждут освобождения области от оккупанта украинскими военными / Фото: Genya SAVILOV / AFP via East News

— Как себя в таких условиях чувствуют русские военные? Боятся гражданских жителей?

— Они очень нервничают. Херсонщина для них сегодня очень опасное место, и они это понимают. Есть даже подтвержденные случаи, когда они даже делают сами ранения, чтобы выехать из Херсонщины куда-то на лечение. И мы знаем, что моральное состояние [русских солдат] сегодня очень низкое. Это очень хорошо, потому что, соответственно, боеспособность их подразделений так же уменьшается.

— Вместе с тем, есть много сообщений о массовых похищениях на Херсонщине. Где содержат этих людей и в каких условиях?



— К сожалению, известно. Потому что общаюсь в том числе лично с людьми, которые проходят это место. Понятно, что не со всеми. Но с людьми, которые выходят на связь, которых мы знаем, общаемся, когда они уже выехали за пределы Херсона. Потому что человек, прошедший через этот ад, даже не хочет общаться, пока находится там. Людей настолько запугивают. И то, что они делают — это страх и ужас. Там и пытают электрическим током… ну, я не хочу об этом говорить.



— Какова ситуация в регионе с распространением пропаганды и подготовкой оккупантов к «референдуму»?



— Они готовятся. Пропаганды не так много, потому что мнение населения им действительно безразлично. Они не собираются делать реальный референдум. А для проведения фейкового референдума и создания этой картинки не важно, что думают люди. Потому что они в любом случае сообщат, что провели референдум и там 200% проголосовало за то, что им нужно. Сегодня они пытаются вербовать наших людей, чтобы они становились членами комиссий. Эта работа проводится непублично, но мы об этом знаем. Уж, наверное, все знают в Херсонской области, что если человек согласится быть членом «избирательной комиссии» и содействовать проведению референдума, будет иметь уголовную ответственность и очень жесткое отношение к нему. Потому что если есть выбор — участвовать в этом или нет, то не можем здесь говорить, что человек действовал в условиях крайней необходимости. Это его сознательный выбор стать предателем. И за это будет ответственность 100%.



— Когда такой «референдум» может состояться?

— Они несколько раз уже дату меняли, потому что вообще не имели даже возможности создать эту картинку. Сегодня есть две даты: или где-то перед началом сентября, или внутри месяца — 11 сентября. Но они сами сегодня не понимают, в какую дату это смогут делать. Поэтому нет окончательной.

— Раздают ли оккупанты российские паспорта?

— Очень активно они работают в этом направлении. Они создали условия, когда некоторые категории людей просто вынуждены обращаться за этими паспортами. В первую очередь это пенсионеры, которых полностью лишили возможности пользоваться пенсиями, которые продолжает выплачивать Украина. Они уничтожили банковскую систему и пытаются полностью уничтожить интернет-банкинг, но последнее у них еще не получается. И они полностью остановили работу Укрпочты, по которой пенсия выдавалась людям наличными. Поэтому для некоторых пенсионеров единственный путь хоть какие-то деньги получать, чтобы приобрести за них какую-нибудь еду — это получить их паспорт и получать эту фейковую пенсию.

— Соглашаются на это люди?



— На самом деле такие люди есть. Не так много, но есть.



— Какие вынуждены брать эти паспорта?



— Безусловно, это люди, не имеющие права выбора. Либо с голоду умереть, либо все же получить эту кровавую бумажку и потом деньги, за которую они могут купить еду.



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