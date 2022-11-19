В Херсон прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд 19 ноября, 11:04 В Херсон прибыл первый за время полномасштабной войны поезд (Фото:Скриншот видео Суспільне/Telegram)

В освобожденный от российских оккупантов Херсон в субботу, 19 ноября, прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд.

Об этом сообщило Суспільне, опубликовав видео. На нем люди на вокзале встречают рейс с флагами Украины и цветами.

Поезд отправился с вокзала в Киеве накануне, 18 ноября. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что в честь этого музыкант Олег Скрипка исполнил несколько песен. По его словам, поезд прибыл в Херсон без опозданий в 10 часов.

Видео дня

14 ноября первый с 24 февраля поезд отправился в Николаев. Фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Укрзализныцей запустили продажу билетов в Херсон, Симферополь, Севастополь, Донецк, Луганск и Мариуполь. Для поездки в последние пять их можно будет использовать сразу после деоккупации городов.

Херсон был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают город. По его словам, Херсон еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны говорят, что зачистка города может занять несколько недель.

