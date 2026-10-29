«Это не передать словами». Фоторепортаж из Херсона, где жители впервые за годы не прячутся от обстрелов РФ из-за режима тишины

Жительница Херсона Наталья и ее сын Богдан на центральной площади города неподалеку от разрушенного российским ударом здания Херсонской ОВА, 28 октября 2026 (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

После многих лет практически ежедневных ударов российской артиллерии и беспилотников Херсон получил несколько дней «редкого облегчения» благодаря гуманитарной операции в Олешках, пишет агентство Reuters , которое опубликовало фоторепортаж с улиц города, неожиданно тихих на время прекращения огня.

Город, «где смерть всегда рядом» — так Reuters описывает реалии Херсона последних лет, где операторы российских дронов ежедневно ведут сафари на местных жителей с оккупированной территории Херсонской области.

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Однако в эти дни репортеры агентства убедились, что люди «осторожно решаются выходить на залитые солнцем улицы» — с тех пор, как в ночь на 27 октября начал действовать локальный режим прекращения огня для эвакуации людей из оккупированных Олешков, который распространился на близлежащие территории, включая Херсон.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Уже двое суток подряд, 27−28 октября, Херсонская ОВА не фиксирует обстрелов и попаданий по объектам критической гражданской инфраструктуры или по людям.

«Честно говоря, это не передать словами. Если бы так и осталось [речь идет об отсутствии обстрелов — прим. ред.], это было бы действительно чудесно», — цитирует Reuters владелицу киоска в Херсоне Александру Косенко, с которой журналисты пообщались в среду, 28 октября. Она рассказала, что ей наконец-то не пришлось искать укрытие по дороге на работу. А количество клиентов в тот день выросло почти вдвое — до 50 человек.

Александра Косенко, с которой пообщались журналисты Reuters / Фото: REUTERS/Thomas Peter

Освобожденный осенью 2022 года город функционирует все эти годы, несмотря на ежедневные российские атаки с оккупированного берега Днепра, напоминает агентство. В Херсоне ходят автобусы, работают магазины и кафе. «Но шрамы войны очевидны. Некоторые здания лежат в руинах, тротуары в основном пусты, а над ключевыми дорогами растянуты защитные сетки от дронов», — говорится в репортаже. Часть жителей Херсона уехала, многие бизнесы закрылись, ведь повседневная жизнь в городе со временем становилась все опаснее.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Поэтому прекращение огня, согласованное при посредничестве Мелании Трамп для спасения жителей Олешков от спровоцированной россиянами гуманитарной катастрофы, принесло Херсону по меньшей мере кратковременную передышку.

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Жители Херсона наконец-то «выгуливали своих собак, не оглядываясь на небо», пишет Reuters. Люди пили кофе на улицах, не слыша канонад взрывов.

Впрочем, несмотря на облегчение, Александра Косенко и другие собеседники агентства в Херсоне поделились тревогой о том, что боевые действия могут снова вспыхнуть в любой момент. А сброшенные россиянами противопехотные мины все еще представляют опасность даже после прекращения огня [из-за подрыва одной из них 27 октября, в первый день режима тишины, в Херсоне погиб пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты Борисфен Владимир Обертас, который был родом из Олешков — прим. ред.].

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Местные жители признают, что уже научились готовиться к худшему. Среди них Ольга Чупикова, пережившая российскую оккупацию Херсона

«Россияне доказали, что им нельзя доверять, — поделилась в разговоре с Reuters Чупикова, 52-летняя муниципальная работница. — Поэтому, я думаю, каждый подсознательно чувствует, что в любой момент может произойти какая-то провокация».

NV публикует фотографии Reuters из Херсона в дни короткого затишья. Ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что режим тишины в Олешках и ряде других определенных территорий должен продлиться до 22:59 1 ноября.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer