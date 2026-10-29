«Это не передать словами». Фоторепортаж из Херсона, где жители впервые за годы не прячутся от обстрелов РФ из-за режима тишины
Жительница Херсона Наталья и ее сын Богдан на центральной площади города неподалеку от разрушенного российским ударом здания Херсонской ОВА, 28 октября 2026 (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
После многих лет практически ежедневных ударов российской артиллерии и беспилотников Херсон получил несколько дней «редкого облегчения» благодаря гуманитарной операции в Олешках, пишет агентство Reuters, которое опубликовало фоторепортаж с улиц города, неожиданно тихих на время прекращения огня.
Город, «где смерть всегда рядом» — так Reuters описывает реалии Херсона последних лет, где операторы российских дронов ежедневно ведут сафари на местных жителей с оккупированной территории Херсонской области.
Однако в эти дни репортеры агентства убедились, что люди «осторожно решаются выходить на залитые солнцем улицы» — с тех пор, как в ночь на 27 октября начал действовать локальный режим прекращения огня для эвакуации людей из оккупированных Олешков, который распространился на близлежащие территории, включая Херсон.
Уже двое суток подряд, 27−28 октября, Херсонская ОВА не фиксирует обстрелов и попаданий по объектам критической гражданской инфраструктуры или по людям.
«Честно говоря, это не передать словами. Если бы так и осталось [речь идет об отсутствии обстрелов — прим. ред.], это было бы действительно чудесно», — цитирует Reuters владелицу киоска в Херсоне Александру Косенко, с которой журналисты пообщались в среду, 28 октября. Она рассказала, что ей наконец-то не пришлось искать укрытие по дороге на работу. А количество клиентов в тот день выросло почти вдвое — до 50 человек.
Освобожденный осенью 2022 года город функционирует все эти годы, несмотря на ежедневные российские атаки с оккупированного берега Днепра, напоминает агентство. В Херсоне ходят автобусы, работают магазины и кафе. «Но шрамы войны очевидны. Некоторые здания лежат в руинах, тротуары в основном пусты, а над ключевыми дорогами растянуты защитные сетки от дронов», — говорится в репортаже. Часть жителей Херсона уехала, многие бизнесы закрылись, ведь повседневная жизнь в городе со временем становилась все опаснее.
Поэтому прекращение огня, согласованное при посредничестве Мелании Трамп для спасения жителей Олешков от спровоцированной россиянами гуманитарной катастрофы, принесло Херсону по меньшей мере кратковременную передышку.
Жители Херсона наконец-то «выгуливали своих собак, не оглядываясь на небо», пишет Reuters. Люди пили кофе на улицах, не слыша канонад взрывов.
Впрочем, несмотря на облегчение, Александра Косенко и другие собеседники агентства в Херсоне поделились тревогой о том, что боевые действия могут снова вспыхнуть в любой момент. А сброшенные россиянами противопехотные мины все еще представляют опасность даже после прекращения огня [из-за подрыва одной из них 27 октября, в первый день режима тишины, в Херсоне погиб пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты Борисфен Владимир Обертас, который был родом из Олешков — прим. ред.].
Местные жители признают, что уже научились готовиться к худшему. Среди них Ольга Чупикова, пережившая российскую оккупацию Херсона
«Россияне доказали, что им нельзя доверять, — поделилась в разговоре с Reuters Чупикова, 52-летняя муниципальная работница. — Поэтому, я думаю, каждый подсознательно чувствует, что в любой момент может произойти какая-то провокация».
NV публикует фотографии Reuters из Херсона в дни короткого затишья. Ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что режим тишины в Олешках и ряде других определенных территорий должен продлиться до 22:59 1 ноября.