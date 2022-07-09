В Херсоне слышны взрывы. Возле города горят склады оккупантов с боеприпасами

9 июля, 11:30
Украинские военные попали в склад боеприпасов военных РФ в Чернобыевке — в районе аэродрома начался пожар (Фото:Скриншот видео Константин Рыженко/Telegram)

Украинские военные попали в склад боеприпасов военных РФ в Чернобыевке — в районе аэродрома начался пожар (Фото:Скриншот видео Константин Рыженко/Telegram)

Жители временно захваченного Херсона в субботу утром, 9 июля, услышали взрывы. Украинские военные попали в склад боеприпасов военных РФ в Чернобаевке — в районе аэропорта начался пожар.

О длительной детонации после «прилета» сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, ссылаясь на слова очевидцев.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02w3R3bF5kVfkfrxTwybpAY5L966VcU5zcUNWeHQ3SeWfC5azmTz5yCRYRvLBjbqSml

«Сегодня с утра вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучуются возле своей техники рашисты», — написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Видео дня

Видео со взрывами и столбом дыма опубликовал в Telegram также херсонский журналист Константин Рыженко, добавив, что возле Чернобаевки такую детонацию «вижу и слышу впервые».

В последние в ряде временно оккупированных городов раздаются взрывы на складах с вражескими боеприпасами. В частности, 8 июля они были в Новой Каховке после удара ВСУ.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Херсон Боеприпасы Война России против Украины Чернобаевка

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