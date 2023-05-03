«Обострилась контрбатарейная борьба». С момента деоккупации правобережья Херсонской области погибли более 330 человек — интервью NV 3 мая, 16:51 NV Премиум Тело человека, убитого в результате российского военного удара по Херсону на территории Эпицентра. 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

В течение последней недели усилились обстрелы Херсона и правобережья области, сообщает Роман Головня, экс-заместитель городского головы Херсона, руководитель гуманитарного проекта Херсонский хаб.

Всего с ноября 2022 года, когда произошла деоккупация части Херсонской области, от российских обстрелов погибли более 330 человек, говорит он.

В интервью Radio NV Головня рассказал о жертвах атак и местах, куда бьют оккупанты.

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— Что именно привело к тому, что 58 часов жители Херсона не смогут передвигаться по городу? Как вы понимаете этот комендантский час?

— Есть официальное объяснение этого комендантского часа. Мы воспринимаем это как жизненную необходимость в Херсоне.

Должен отметить, что в течение последней недели усилились обстрелы города Херсона. Очень интенсивно обстреливают сам город — жилые кварталы, жилые дома (многоэтажные и частные) жителей Херсона. Я думаю, это также повлияло на это решение о комендантском часе.

Второе: обострилась контрбатарейная битва между нашей артиллерией и артиллерией оккупантов на левобережье. Слышно каждую ночь эти канонады. Поэтому я думаю, что это основные причины, по которым сегодня вводят комендантский час.

Херсонский вокзал после обстрела / Фото: REUTERS/Carlos Barria

— За последние несколько часов есть, к сожалению, очень печальные новости. Россияне обстреляли гипермаркет Эпицентр, известно о трех погибших украинцах и пяти пострадавших. После появилась еще одна новость. Армия РФ ударила по железнодорожному вокзалу Херсона. По предварительным данным, один человек погиб и трое ранены. Можно ли связывать обстрелы, которые стали еще чаще (при том, что их всегда было много после освобождения правобережной Херсонщины), с тем, что россияне очень сильно хотят нанести удар туда, где может быть техника или военные Вооруженных сил Украины?

— Должен, к сожалению, добавить к вашей информации еще информацию о трех погибших в населенном пункте Степановка — это пригород Херсона. Это работники, ремонтировавшие электросети в этом населенном пункте. Один погибший в населенном пункте Токаревка — это Херсонский район, на берегу реки Днепр. И много, к сожалению, раненых.

Если говорить о жертвах с момента деоккупации правобережья Херсонщины, это уже более 330 человек, погибших от террористов-оккупантов, обстреливающих мирную инфраструктуру Херсонщины.

Что касается причин и желания нанести удар… Мы можем это рассмотреть, например, на трагических обстрелах гипермаркета Эпицентр. Это тысячи квадратных метров торговой площади, огромная парковка и огромный двор — это еще тысячи квадратных метров. Сегодня речь идет о трех прилетах фактически в одно место. И случайностью назвать это нельзя. Все прекрасно знают, что все горожане ездят в этот торговый центр, чтобы купить строительные материалы, чтобы залатать последствия предыдущих обстрелов своих построек. И коварно российские террористы обстреляли именно торговый центр, который в это время наиболее люден и носит сугубо мирный характер.

Херсонский вокзал после обстрела РФ / Фото: REUTERS/Carlos Barria

Поэтому какая-то случайность или желание нанести удар по военной технике или военному объекту — это абсолютно исключено. Это еще раз подтверждает, что россияне ведут сугубо террористическую борьбу с мирным населением Украины, Херсонщины в этом случае.

Если говорить об обстреле железнодорожного вокзала, центра города, это обстрелы из систем залпового огня. Если говорим о Граде, то около шести гектаров одна кассета накрывает. Стреляя в людное место, 320-тысячный огромный город, областной центр, конечно, это не в поле, не в позиции военных. Это просто выстрелы по мирной инфраструктуре, по мирным жителям. Несколько кварталов города накрываются залпом из одной системы Град.

Очередное подтверждение (думаю, оно уже не нужно, но оно есть), что россияне — это террористы, убивающие мирных украинцев.