В Херсоне оккупанты захватили производственные мощности городской типографии

25 мая, 13:55
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты захватили производственные мощности Херсонской городской типографии, сообщает местное издание Мост.

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По словам коллаборанта Сергея Мороза, если владельцы типографии «не вернутся», то она «перейдет под их контроль».

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Мороз заявил, что оккупанты начнут печатать продукцию, которая якобы «нужна» городу.

https://www.youtube.com/watch?v=LunFVlu43Hk

Данная типография является частной собственностью.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Херсон Война России против Украины

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