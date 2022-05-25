В Херсоне оккупанты захватили производственные мощности городской типографии 25 мая, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты захватили производственные мощности Херсонской городской типографии, сообщает местное издание Мост.

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По словам коллаборанта Сергея Мороза, если владельцы типографии «не вернутся», то она «перейдет под их контроль».

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Мороз заявил, что оккупанты начнут печатать продукцию, которая якобы «нужна» городу.

Данная типография является частной собственностью.

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