В людей бросали гранаты. В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг, двое пострадавших — видео 27 апреля, 12:27 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне оккупанты разогнали протестующих (Фото:most.ks.ua)

В Херсоне разогнали людей, которые вышли на мирный митинг против российской оккупации.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает местное издание Мост.

Российские военные бросали в людей гранаты — со слезоточивым газом и светошумом.

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Сотрудница скорой помощи сообщила Суспільному, что во время разгона мирного митинга в Херсоне были травмированы два человека.

«Травмирован мужчина 50 лет, разорвалась дымовая шашка рядом с ним и получил открытый перелом костей левой голени. Вторая травмированная — это женщина 71 год, возле нее что-то взорвалось, на ней сгорела куртка, она получила ожоги грудной клетки и спины, сложную травму грудной клетки», — сказала она.

По ее словам, женщина сейчас находится в областной больнице, мужчине оказывают помощь в травмпункте.

Мужчина незрячий, во время разгона митинга российскими военными он шел с женой мимо Главпочтамта.

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