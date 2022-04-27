В людей бросали гранаты. В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг, двое пострадавших — видео

27 апреля, 12:27
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В Херсоне оккупанты разогнали протестующих (Фото:most.ks.ua)

В Херсоне оккупанты разогнали протестующих (Фото:most.ks.ua)

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В Херсоне разогнали людей, которые вышли на мирный митинг против российской оккупации.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает местное издание Мост.

Российские военные бросали в людей гранаты — со слезоточивым газом и светошумом.

Видео дня

Сотрудница скорой помощи сообщила Суспільному, что во время разгона мирного митинга в Херсоне были травмированы два человека.

https://www.youtube.com/embed/Xgy3PZFYcxE

«Травмирован мужчина 50 лет, разорвалась дымовая шашка рядом с ним и получил открытый перелом костей левой голени. Вторая травмированная — это женщина 71 год, возле нее что-то взорвалось, на ней сгорела куртка, она получила ожоги грудной клетки и спины, сложную травму грудной клетки», — сказала она.

https://twitter.com/most_ks_ua/status/1519228052777185280

По ее словам, женщина сейчас находится в областной больнице, мужчине оказывают помощь в травмпункте.

Мужчина незрячий, во время разгона митинга российскими военными он шел с женой мимо Главпочтамта.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Митинг Херсон Война России против Украины

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