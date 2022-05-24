В Херсоне исчезла мобильная связь — СМИ
В Херсоне исчезла мобильная связь (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)
Во вторник, 24 мая, в Херсоне исчезла мобильная связь, сообщает Суспільне.
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По данным журналистов, исчезла связь Киевстар и Vodafone. СМИ сообщают, что это случилось после взрыва.
Также СМИ сообщают, что пропал и домашний Интернет.
Проблемы с мобильной связью в Херсоне уже возникали. 11 мая пользователи жаловались на отсутствие сети Киевстар и Vodafone.
Reuters писал, что РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру, чтобы ввести цензуру.
1 мая заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.
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