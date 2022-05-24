В Херсоне исчезла мобильная связь — СМИ 24 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне исчезла мобильная связь (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Во вторник, 24 мая, в Херсоне исчезла мобильная связь, сообщает Суспільне.

Война России против Украины — главные события 24 мая

По данным журналистов, исчезла связь Киевстар и Vodafone. СМИ сообщают, что это случилось после взрыва.

Также СМИ сообщают, что пропал и домашний Интернет.



Видео дня

Проблемы с мобильной связью в Херсоне уже возникали. 11 мая пользователи жаловались на отсутствие сети Киевстар и Vodafone.

Reuters писал, что РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру, чтобы ввести цензуру.



1 мая заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.