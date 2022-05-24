В Херсоне исчезла мобильная связь — СМИ

24 мая, 13:01
Цей матеріал також доступний українською
В Херсоне исчезла мобильная связь (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В Херсоне исчезла мобильная связь (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Во вторник, 24 мая, в Херсоне исчезла мобильная связь, сообщает Суспільне.

Война России против Украины — главные события 24 мая

По данным журналистов, исчезла связь Киевстар и Vodafone. СМИ сообщают, что это случилось после взрыва.

Также СМИ сообщают, что пропал и домашний Интернет.

Видео дня

Читайте также:
«Самоликвидация» мостов и оккупантов. В захваченных городах Украины ширится сопротивление: что известно о самых масштабных диверсиях

Проблемы с мобильной связью в Херсоне уже возникали. 11 мая пользователи жаловались на отсутствие сети Киевстар и Vodafone.

Reuters писал, что РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру, чтобы ввести цензуру.

https://www.youtube.com/embed/LunFVlu43Hk

1 мая заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобильная связь Херсон Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X