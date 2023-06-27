В Херсоне два дня не будут курсировать троллейбусы из-за гибели и ранения водителей 27 июня, 09:36 В Херсоне два дня не будут курсировать троллейбусы (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100032124981529&locale=ms_MY)

В Херсоне два дня не будут курсировать троллейбусы из-за гибели и ранения водителей.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Facebook.

«В связи с тем, что ряд работников погибли — три человека и трое были ранены, нам необходимо подобрать новых работников, а также отремонтировать троллейбусы», — заявил он.

Видео дня

По его словам, планируется уже в четверг, 29 июня троллейбусы выйдут на маршруты.

«Планируем, что уже в четверг троллейбусы вновь начнут возить на бесплатной основе наших граждан», — сказал Мрочко,