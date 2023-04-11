Не ездили почти полгода. В Херсоне сделали бесплатным проезд в троллейбусах 11 апреля, 11:34 В Херсоне сделали бесплатным проезд в троллейбусах (Фото:t.me/kherson_miskrada)

Со вторника, 11 апреля, в Херсоне сделали бесплатным проезд в коммунальном транспорте — троллейбусах.

Об этом сообщил Херсонский горсовет в Telegram.

Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Бесплатно пользоваться транспортом могут не только городские жители, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предоставлять никаких документов.

Видео дня

С понедельника, 10 апреля, запустили 20 троллейбусов на трех маршрутах, а именно:



• 8 маршрут ул.Полтавская (мкр.Жилищепоселок) — ул.Залаэгерсег;

• 9 маршрут пл.Белозерская — пл. Ганнибала;

• 12 маршрут ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) — ул. Залаэгерсег.

Указанные троллейбусные маршруты работают с 07:20 утра до 17:30 часов.

Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение начали работать светофоры. Работа в этом направлении продолжается.

Электротранспорт в Херсоне не работал почти пол года из-за значительных повреждений электросетей, произошедших в результате российских обстрелов.