В Херсоне военные РФ требуют от школ переводить обучение на российские образовательные программы — разведка 7 июня, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что оккупанты требуют от школ Херсона переводить обучение на российские образовательные программы.

По данным ведомства, оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам.

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В ГУР заявили, что из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое.

«Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией», — сказано в сообщении разведки в Telegram.

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