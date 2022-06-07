В Херсоне военные РФ требуют от школ переводить обучение на российские образовательные программы — разведка

7 июня, 15:43
Цей матеріал також доступний українською
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что оккупанты требуют от школ Херсона переводить обучение на российские образовательные программы.

По данным ведомства, оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам.

Видео дня
Читайте также:
Страх и ненависть захватчиков. Западные СМИ пишут о масштабном партизанском движении на оккупированных территориях Украины

В ГУР заявили, что из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое.

«Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией», — сказано в сообщении разведки в Telegram.

https://www.youtube.com/embed/NMWdaMv8leo
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Школы Херсон Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X