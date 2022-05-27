«Гетто для украинцев». В Херсоне оккупанты вместе с росгвардией ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — советник мэра 27 мая, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне российские оккупанты вместе с росгвардией ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой», — заявил он.

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Андрющенко призвал сообщать родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности.

По его словам, Мариуполь превращают «настоящее гетто для украинцев».

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