«Гетто для украинцев». В Херсоне оккупанты вместе с росгвардией ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — советник мэра

27 мая, 13:11
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне российские оккупанты вместе с росгвардией ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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«Формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой», — заявил он.

Видео дня

Андрющенко призвал сообщать родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности.

https://www.youtube.com/watch?v=RFUdCvsF0r0

По его словам, Мариуполь превращают «настоящее гетто для украинцев».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Херсон Война России против Украины

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