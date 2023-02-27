В Херсоне задержали четырех коллаборантов, возглавлявших российскую пыточную во время оккупации — СБУ 27 февраля, 15:03 Пыточная в Херсоне (Фото:NV)

Служба безопасности Украины вместе с Госбюро расследований задержали четырех коллаборантов РФ, бывших руководителей пыточной, которая работала во время оккупации Херсона. Им сообщили о подозрении.

Как сообщает СБУ, их разоблачили во время стабилизационных мероприятий в освобожденном городе.

Среди задержанных — экс-замначальника местной исправительной колонии, который поддержал россиян, когда те захватили город. По данным следствия, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился войти в руководящий состав, созданного оккупантами «управления службы исполнения наказаний в Херсонской области».

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«Находясь в „должности“, он организовывал незаконное удерживание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы. В застенках к потерпевшим применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийством. Таким образом, захватчики пытались выполнить указание Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе», — сообщает СБУ.

Еще одним коллаборантом оказался руководитель «отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения» бывшей российской тюрьмы. Он отвечал за продовольственное обеспечение «администрации» оккупационного органа.

Третий коллаборант ранее работал в Херсонском СИЗО, но после 24 февраля 2022 согласился на предложение россиян войти в состав «отдела охраны колонии». Там он вместе с еще одним предателем «участвовал в карательных рейдах против местных жителей, сопротивлявшихся захватчикам», рассказали правоохранители.

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УКУ — ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111−1. Трем коллаборантам уже избрали меру пресечения в виде содержания от стражи.