Российская армия обстреляла Херсон, пострадала местная жительница — ОВА
Херсон (Фото:События via Facebook)
В воскресенье, 10 сентября, российские оккупанты обстреляли город Херсон. В результате обстрела пострадала местная жительница.
Как сообщает местная ОВА в Telegram, российские оккупанты обстреляли Суворовский район Херсона в 17:30.
По данным военной администрации, пострадала 69-летняя местная жительница. Она получила минно-взрывную травму и ранение шеи.
В ОГА резюмировали, что сейчас к пострадавшей уже выехала бригада медицинской помощи.
3 сентября российские оккупанты обстреляли город Херсон. В результате атаки на месте погиб 35-летний мужчина, а его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения и были госпитализированы.
Также травмы лица получил 37-летний местный житель.