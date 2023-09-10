Российская армия обстреляла Херсон, пострадала местная жительница — ОВА

10 сентября, 18:37
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Херсон (Фото:События via Facebook)

Херсон (Фото:События via Facebook)

В воскресенье, 10 сентября, российские оккупанты обстреляли город Херсон. В результате обстрела пострадала местная жительница.

Как сообщает местная ОВА в Telegram, российские оккупанты обстреляли Суворовский район Херсона в 17:30.

По данным военной администрации, пострадала 69-летняя местная жительница. Она получила минно-взрывную травму и ранение шеи.

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В ОГА резюмировали, что сейчас к пострадавшей уже выехала бригада медицинской помощи.

3 сентября российские оккупанты обстреляли город Херсон. В результате атаки на месте погиб 35-летний мужчина, а его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения и были госпитализированы.

Также травмы лица получил 37-летний местный житель.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Обстрел Херсон Война России против Украины

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