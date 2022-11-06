В Херсоне российские военные заминировали критическую инфраструктуру — журналист

6 ноября, 16:40
Поделиться:
В Херсоне россияне заминировали критическую инфраструктуру (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В Херсоне россияне заминировали критическую инфраструктуру (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В оккупированном Херсоне российские военные заминировали объекты критической инфраструктуры, сообщает херсонский журналист Константин Рыженко.

«От очень надежного информатора получил информацию о минировании города и критической инфраструктуры. По его наблюдениям, заминированы все точки пересечения железнодорожного пути», — пишет Рыженко в своем канале в Телеграм.

Видео дня

Читайте также:

Спутниковые снимки оборонных рубежей россиян в Херсонской области (Фото:COUPSURE / Twitter) «Готовятся к потере Херсона и всего правого берега». Появились спутниковые снимки оборонных рубежей россиян в Херсонской области

«Мы провели анализ уже зафиксированных минирований, и предполагаем, что скорее всего враг планирует создать преграду продвижению ВСУ именно по этой линии», — добавляет он.

Журналист пишет, что также может быть заминирован путепровод ХБК — Таврический.

По его словам, точно известно о минировании ТЭЦ и некоторых распределительных узлов теплосети.

Кроме того, есть информация о минировании канализации, электростанций и мощностей водоканала. Но эта информация еще уточняется.

В воскресенье, 6 ноября, во временно захваченном Херсоне сообщили об отсутствии электричества и воды во всех районах города. Энергоснабжение также отсутствует в некоторых районах области.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Инфраструктура Херсон Минирование Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Оккупация деоккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X