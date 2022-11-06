В Херсоне российские военные заминировали критическую инфраструктуру — журналист 6 ноября, 16:40 В Херсоне россияне заминировали критическую инфраструктуру (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В оккупированном Херсоне российские военные заминировали объекты критической инфраструктуры, сообщает херсонский журналист Константин Рыженко.

«От очень надежного информатора получил информацию о минировании города и критической инфраструктуры. По его наблюдениям, заминированы все точки пересечения железнодорожного пути», — пишет Рыженко в своем канале в Телеграм.

Видео дня

«Мы провели анализ уже зафиксированных минирований, и предполагаем, что скорее всего враг планирует создать преграду продвижению ВСУ именно по этой линии», — добавляет он.

Журналист пишет, что также может быть заминирован путепровод ХБК — Таврический.

По его словам, точно известно о минировании ТЭЦ и некоторых распределительных узлов теплосети.

Кроме того, есть информация о минировании канализации, электростанций и мощностей водоканала. Но эта информация еще уточняется.

В воскресенье, 6 ноября, во временно захваченном Херсоне сообщили об отсутствии электричества и воды во всех районах города. Энергоснабжение также отсутствует в некоторых районах области.

