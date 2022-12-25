Херсонская область. Россияне за сутки 71 раз обстреляли регион: 16 погибших, 64 раненых — ОВА

25 декабря, 09:21
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Утром 24 декабря российские оккупанты атаковали центр Херсона, убив и ранив местных жителей (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Утром 24 декабря российские оккупанты атаковали центр Херсона, убив и ранив местных жителей (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 24 декабря. В результате атак погибли 16 человек, еще 64 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Армия РФ открывала огонь из артиллерии, РСЗО и минометов. Херсон атаковали 41 раз. В результате обстрела центра города погибли по меньшей мере десять человек, разрушены гражданские здания, под огонь попали промышленные помещения, медицинские учреждения, частные и многоквартирные дома.

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Среди 16 погибших в регионе три работника ГСЧС, которые разминировали территории в Бериславском районе.

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В субботу утром, 24 декабря, российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места. В ОВА сообщили о гибели десяти человек и 68 раненных, среди которых 18 в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар россиян по Херсону террором и убийством «ради запугивания и удовольствия». Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

https://www.youtube.com/watch?v=yjheB3sTmX8
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Обстрел Херсон Херсонская область Ярослав Янушевич

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