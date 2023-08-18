Россияне вечером обстреляли жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — глава ОВА
Травмы получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)
Российские оккупанты вечером в пятницу, 18 августа, обстреляли жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
«Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилищный сектор. Ранения несовместимые с жизнью получил 72-летний мужчина», — написал он.
По словам Прокудина, травмы получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина.
Им на месте оказана необходимая медицинская помощь.
Также были повреждены частные дома.
«Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России», — добавил он.