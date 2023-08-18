Россияне вечером обстреляли жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — глава ОВА 18 августа, 22:15 Травмы получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)

Российские оккупанты вечером в пятницу, 18 августа, обстреляли жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

«Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилищный сектор. Ранения несовместимые с жизнью получил 72-летний мужчина», — написал он.

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По словам Прокудина, травмы получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Им на месте оказана необходимая медицинская помощь.

Также были повреждены частные дома.

«Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России», — добавил он.