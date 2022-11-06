Херсон. Оккупанты в сообщениях приказали жителям покинуть правый берег — Генштаб

6 ноября, 07:25
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Мужчина во временно оккупированном Херсоне, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мужчина во временно оккупированном Херсоне, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты во временно оккупированном Херсоне 5 ноября рассылали абонентам российских мобильных операторов сообщения с предупреждениями о якобы подготовке украинскими военными массированного обстрела. Им приказывают «как можно быстрее» покинуть правый берег города.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в воскресенье, 6 ноября.

Там рассказали, что в некоторых населенных пунктах россияне уничтожают башни украинских мобильных операторов. Также они продолжают депортацию населения с оккупированных территорий Херсонской области.

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Речь идет о жителях правого берега Днепра, а также 15-километровой зоне левобережья. Генштаб пишет, что, по имеющейся информации, из Заводовки людей вывозят в оккупированный Крым, а затем — в Россию.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cFgAoXQaaaG61C2UC9e7FkzDNH8fgiVdXEuUS5meU4Pf5LSXWJArsfFutsHogs75l

Раньше там говорили, что российские военные ищут тех, кто отказывается от принудительной «эвакуации». Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что из одного из оккупированных сел региона оккупанты депортировали в Анапу 34 ребенка.

https://www.youtube.com/watch?v=Vrlp98gYF4c
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область депортация Война России против Украины Генштаб ВСУ

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