Россияне обстреляли роддом в Херсоне 10 декабря, 17:00 Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Российские военные в субботу, 10 декабря, обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Снаряды попали по родильному отделению. Люди не пострадали.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали», — написал он в телеграм-канале.

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Как сообщали ранее в Херсонской ОВА, за прошедшие сутки оккупанты 51 раз обстреляли Херсон и область, в результате чего погибли два человека и еще восемь — получили ранения.

