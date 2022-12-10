Россияне обстреляли роддом в Херсоне

10 декабря, 17:00
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Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Российские военные в субботу, 10 декабря, обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Снаряды попали по родильному отделению. Люди не пострадали.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали», — написал он в телеграм-канале.

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Как сообщали ранее в Херсонской ОВА, за прошедшие сутки оккупанты 51 раз обстреляли Херсон и область, в результате чего погибли два человека и еще восемь — получили ранения.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Больница Больницы Обстрел Херсон Херсонская область Роддом Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Война России против Украины

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