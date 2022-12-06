Россияне обстреляли инфраструктурный объект в Херсоне, есть погибший (обновлено)

6 декабря, 18:47
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Оккупанты регулярно обстреливают освобожденный Херсон (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Оккупанты регулярно обстреливают освобожденный Херсон (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Войска РФ во вторник, 6 декабря, обстреляли инфраструктурный объект в Херсоне. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Обновлено 18:45 Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что оккупанты попали не только в инфраструктурный объект, но и в жилые дома.

«Предварительно известно об одном погибшем. Из-за минно-взрывной травмы и ранения обломками погиб 43-летний работник предприятия», — пишет он в Telegram.

Видео дня

В результате обстрела возник масштабный пожар — его ликвидировали херсонские спасатели. Янушевич также опубликовал видео последствий российского обстрела.

«РФ снова обстреляла Херсон. Попали в инфраструктурный объект. Пока известно об одном погибшем», — сообщил он.

Тимошенко отметил, что на месте работают сотрудники ГСЧС.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/sz_ITruN5m8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Инфраструктура Херсон Войска РФ

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