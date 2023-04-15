Россияне из беспилотников обстреляли машины полиции в Херсонской области: есть раненые
Последствия российских обстрелов в Херсонской области, 15 апреля 2023 года (Фото:Полиция Херсонской области)
В Херсоне и Бериславе русские войска из беспилотников обстреляли машины полиции. Ранения получили трое правоохранителей.
Об этом сообщили в областной полиции.
В Херсоне служебный автомобиль попал под атаку БПЛА в микрорайоне Корабел.
"Ранены двое полицейских, автомобиль получил механические повреждения", - говорится в сообщении.
Также под вражеский обстрел из дрона попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав. Там в результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один сотрудник полиции, и тоже повреждены автомобили.