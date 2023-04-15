Россияне из беспилотников обстреляли машины полиции в Херсонской области: есть раненые

15 апреля, 15:20
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Последствия российских обстрелов в Херсонской области, 15 апреля 2023 года (Фото:Полиция Херсонской области)

Последствия российских обстрелов в Херсонской области, 15 апреля 2023 года (Фото:Полиция Херсонской области)

В Херсоне и Бериславе русские войска из беспилотников обстреляли машины полиции. Ранения получили трое правоохранителей.

Об этом сообщили в областной полиции.

В Херсоне служебный автомобиль попал под атаку БПЛА в микрорайоне Корабел.

"Ранены двое полицейских, автомобиль получил механические повреждения", - говорится в сообщении.

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Также под вражеский обстрел из дрона попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав. Там в результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один сотрудник полиции, и тоже повреждены автомобили.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Полиция Беспилотник Херсон Беспилотники Херсонская область Российские беспилотники Национальная полиция Украины Война России против Украины

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