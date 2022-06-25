«Ложатся в окопы и поднимают ноги». В Херсонской области оккупанты ищут способы получить легкое ранение, чтобы сбежать с фронта — ОК Юг

25 июня, 21:43
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Российский военный у въезда в Херсон в начале марта 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Российское пропагандистское издание РИА Новости / Telegram)

Российский военный у въезда в Херсон в начале марта 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Российское пропагандистское издание РИА Новости / Telegram)

Солдаты российской армии напуганы потерями руководящего и рядового состава в войне против Украины, поэтому оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонской области. Для этого они ложатся в окопы и ждут «легких ранений».

Как сообщают в оперативном командовании Юг, вместо того, чтобы создавать новые рубежи в обороне, армейцы РФ роют углубление до полуметра, укладываются у них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения.

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Таким образом деморализованное войско ищет способ обоснованного возвращения домой. Как отмечается в сообщении, россияне пока не видят перспектив в российско-украинской войне.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Херсон Армия России Херсонская область Российские военные Война России против Украины

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