«Ложатся в окопы и поднимают ноги». В Херсонской области оккупанты ищут способы получить легкое ранение, чтобы сбежать с фронта — ОК Юг 25 июня, 21:43 Цей матеріал також доступний українською Российский военный у въезда в Херсон в начале марта 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Российское пропагандистское издание РИА Новости / Telegram)

Солдаты российской армии напуганы потерями руководящего и рядового состава в войне против Украины, поэтому оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонской области. Для этого они ложатся в окопы и ждут «легких ранений».

Как сообщают в оперативном командовании Юг, вместо того, чтобы создавать новые рубежи в обороне, армейцы РФ роют углубление до полуметра, укладываются у них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения.

Видео дня

Таким образом деморализованное войско ищет способ обоснованного возвращения домой. Как отмечается в сообщении, россияне пока не видят перспектив в российско-украинской войне.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.