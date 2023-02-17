Россияне десять раз за сутки обстреляли Херсон и область, есть погибший — горсовет 17 февраля, 20:26 В результате российской атаки погиб один местный житель (Фото:Херсонська міська рада/Facebook)

Российские оккупанты за пятницу, 17 февраля, десять раз обстреляли Херсон и область. В результате атаки страны-агрессора погиб житель села Садовое.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

«К вечеру 17 февраля армия РФ десять раз обстреляла Херсонскую общину. Под огнем находились мкрн Остров, Житлоселище, с. Садовое. К сожалению, один житель Садового погиб», — говорится в сообщении.

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Также в результате российской атаки было повреждено здание Херсонского факультета Одесского университета МВД, здание визового центра и частные дома.

Оккупанты ежедневно обстреливают освобожденный Херсон и правобережную часть области. Накануне в результате российских обстрелов региона погибли три человека и еще семь получили ранения.